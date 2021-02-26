Лучшие игроки онлайн рума GGpokerok

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Перефразируя известное изречение, можно сказать — плох тот покерист, кто не мечтает войти в когорту профессионалов, зарабатывающих на игре по-настоящему крупные деньги. Нельзя сказать, что эта мечта легко осуществима. Однако нет ничего невозможного для тех, кто готов обучаться и не спасует перед первыми трудностями.

Чтобы убедиться в реальности поставленной цели, достаточно изучить биографии известных покер про. Некоторые из них стали амбассадорами крупных брендов и на своем примере доказывают, что упорство и труд помогают добиваться действительно впечатляющих результатов. Один из перспективных русскоязычных румов GGPokerok сумел собрать команду сильнейших профессионалов, каждый из которых в свое время начинал играть практически с нуля.

Михаил Семин

Михаил Семин хорошо знаком в покерном комьюнити, как успешный журналист, комментатор и профессиональный игрок. В течение пяти лет Семин был «голосом российского покера», работая в паре с Ильей Городецким на турнирах PokerStars. Карьера Михаила продолжилась в руме PokerDom. Через год его пригласили работать в команду Partypoker LIVE, а в 2020 году покер про заключил контракт с румом GGПокерОк. За плечами игрока немало побед в крупных турнирных сериях лайв и онлайн. В 2016 году Михаил получил звание лучшего российского игрока на WSOP. И два года подряд ему удавалось подтверждать этот титул.

Сергей Рыбаченко

Сергей Рыбаченко пришел в покер после десяти лет увлечения ставками. Как говорит сам игрок, это вышло случайно, после того, как на сайте одной из букмекерских контор появился раздел с карточными играми. Сегодня амбассадор GGПокерОк широко известен как в России, так и за рубежом. Сергей — создатель одного из крупнейших покерных ресурсов Gipsyteam и организатор серии живых турниров GipsyTeam Live Poker Festival. Сегодня Рыбаченко развивает карьеру успешного игрока и считается одним из самых сильных российских покеристов. Основную часть банкролла Сергей зарабатывает за кэш столами. Его не интересуют громкие звания. Покер про нацелен на достижение устойчивых финансовых успехов.

Анатолий Филатов

Один из самых популярных игроков русскоязычного покерного сообщества, Анатолий Филатов перешел в команду GGПокерОк в начале 2021 года. До этого он, как и Михаил Семин, представлял рум Partypoker и ушел, получив более выгодное предложение от конкурирующего бренда. В числе покерных достижений нового амбассадора — более $8 000 000 призовых за победы в турнирах онлайн, более $5 170 000 за столами лайв, 10 место в мировом рейтинге лучших покер про, 11 место в российском рейтинге GPI. Анатолий ведет прямые трансляции на своем канале YouTube, собирая огромное количество просмотров.

Даниэль Негреану

Легендарный покер про румынского происхождения, один из амбассадоров рума PokerOK — настоящий король покера с внушительным перечнем титулов. Даниэль начал свое покерную карьеру с 15 лет. И в 1998 году получил свой первый браслет WSOP, став самым молодым его обладателем. Со временем его коллекция пополнилась еще пятью браслетами. Негреану — победитель многих крупных ивентов с миллионными гарантиями. Кроме того, он пишет профессиональные статьи, дает уроки в школе покера, в том числе и индивидуальные, и комментирует турниры. Даниэль ведет прямые эфиры на Twitch под ником «DNegsPoker» и регулярно участвует в дорогих кэш играх в комнате Bobby’s Room казино Bellagio. Покер про также занимается активной благотворительной деятельностью и является приверженцем здорового образа жизни.