Народные приметы на 28 февраля подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 28 февраля подскажут, ожидается ли в ближайшее время снижение температуры воздуха.

Несколько столетий назад люди, которые регулярно наблюдали за положением дел в окружающей среде и на основе данных наблюдений составляли некое учение о принципах изменения метеорологической обстановки, сформулировали поверье, гласящее, что ясное небо поздним вечером последнего дня зимы является свидетельством приближающегося похолодания.

Красный закат 28 февраля народные приметы трактуют в качестве своего рода погодного символа, сигнализирующего о скорой метели.

Если же в последний день зимы имеют место длинные сосульки, то народные приметы советуют не рассчитывать на скорое наступление полноценной весны.