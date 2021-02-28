Народные приметы на 1 марта подскажут, следует ли готовиться к осадкам

Народные приметы на 1 марта помогут узнать, какая метеорологическая обстановка установится в ближайшее время.

Несколько столетий назад люди в первый день весны определяли, какая погода продержится в ближайшее время. Если первыми признаками первого дня марта стали сильные порывы ветра, народные приметы советуют готовиться к тому что совсем скоро будут обильные осадки, а также повысится температура воздуха.

Теплая погода в первый день весны прогнозирует совершенно противоположное положение дел в окружающей среде. Это означает, что высокая температура воздуха 1 марта предвещает скорое похолодание.

Сильный туман в этот день может быть сигналом о дождливом лете.