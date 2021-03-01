Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках проекта обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций Мордовии с подсистемами ЕГИСЗ. Это: «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»; «Управление потоками пациентов»; «Телемедицинские консультации»; «Лабораторные исследования»; «Акушерство и гинекология», «Неонатология»; «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» и другие.

К системе подключены также Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, аптечные организации республики, участвующие в реализации программ льготного лекарственного обеспечения (100%).

В 2020 году созданы и оснащены компьютерной техникой новые рабочие места для медработников и заменено устаревшее оборудование в количестве 1500 единиц. Модернизирована ГИСЗ РМ в части создания подсистемы архива медицинских изображений и централизованной системы «Лабораторные исследования».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.