Дубенский район: строятся дороги и благоустраиваются дворы

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019-2020 гг. в Дубенском районе проведены работы по ремонту участков автодороги с. Дубенки – с. Красино – с. Ливадка и подъезда к райцентру.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроены дворовые территории многоквартирных жилых домов в с. Дубенки по ул. Бровцева, д.13, д.17 и д.19.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.