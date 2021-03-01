Народные приметы на 2 марта подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 2 марта расскажут о возможных вариантах положения дел в окружающей среде на протяжении грядущего лета.

Несколько веков назад люди, в то время доверявшие приметам и поверьям за неимением альтернативных источников информации, верили, что по погоде во второй день весны можно судить о том, каким в метеорологическом смысле будет предстоящее лето. Если 2 марта имеет место туман, следует готовиться к тому, что в течение лета будут очень часто идти дожди.

Солнечная погода во второй день первого месяца весны народными приметами называется предвестником того, что летняя пора будет жаркой.

Если же 2 марта имеют место сильные морозы, рассчитывать на теплое лето не стоит.