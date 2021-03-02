Зубово-Полянский район: в школах открываются «Точки роста» и создается цифровая образовательная среда

Зубово-Полянский район принимает участие в реализации нацпроекта «Образование».

В 2019 г. здесь открылись два Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ударной и Ново-Выселской школах.

В 2020 г. «Точки роста» появились в Зубово-Полянской СОШ № 1, Явасской, Потьминской, Сосновской и Парцинской школах.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» осуществляет свою деятельность мобильный технопарк «Кванториум». Образовательными программами охвачено 460 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Создано 180 новых мест дополнительного образования на базе ДЮСШ. Проведен капитальный ремонт спортивного зала в Тарханско-Потьминской основной общеобразовательной школе.

По проекту «Цифровая образовательная среда» закуплено компьютерное оборудование и программное обеспечение для Зубово-Полянской гимназии и Ачадовской СОШ.

В 2021 году «Точки роста» планируется создать в Ширингушской СОШ и Зубово-Полянской гимназии. Цифровая образовательная среда будет внедрена в Потьминской и Явасской СОШ.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.