Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Проект направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).

В рамках реализации проекта в республике создаются условия для вовлечения детей и молодежь в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, развития детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

В школах республики проводятся открытые занятия с учениками начальных классов по безопасности дорожного движения с участием сотрудников ГИБДД и юных инспекторов движения. Практические занятия организуются также и с воспитанниками подготовительных групп в детских садах. На системной основе организована работа с родителями по обучению детей основам ПДД и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспорте.

В республике реализуется проект «Дети.Дорога.Жизнь», проводится конкурс фотографии «Мы соблюдаем ПДД», ведется работа сервиса «Социальное детское кресло». Еще один проект «Безопасная дорога для детей» направлен на развитие у них навыков безопасного поведения в городе.

На базе детского технопарка «Кванториум» работает интерактивная площадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием специального оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.