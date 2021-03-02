Народные приметы на 3 марта подскажут, ожидается ли метель

С помощью народных примет на 3 марта можно будет узнать, ожидается ли в ближайшее время сильная метель.

Для того, чтобы узнать, что произойдет на земле, нужно смотреть на небо. Ориентируясь именно на этот принцип, люди, жившие несколько веков назад, сформулировали поверье о том, что бледная Луна в третий день весны предвещает сильный снегопад в ближайшее время.

Если же на протяжении третьего дня марта не будет осадков, можно рассчитывать на хороший урожай.

Ясная погода 3 марта народными поверьями называется предвестником стужи.

В былые времена хозяйки в этот день пекли сдобу, но в наши дни нет сведений о причинах, из-за которых именно 3 марта следует уделять внимание данному занятию.