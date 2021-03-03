Ромодановский район: благоустроены дворы в райцентре и парк культуры

В Ромодановском районе реализуется национальный проект «Жилье и городская среда».

Так, в 2019 году проведено благоустройство дворовых территорий в райцентре на сумму около 1,4 млн руб. Еще 15,6 млн руб. затрачено на облагораживание парка культуры и отдыха им. Филатова.

В 2020 году приведены в порядок дворовые территории многоквартирных жилых домов № 12 и № 14 по ул. Пушкина и в пер. Коммунальный № 8, № 9, № 9а.

В 2021 г. запланирован ремонт дворовой территории по ул. Анны Лусс, д.4.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.