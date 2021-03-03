Национальный проект «Демография». Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

В 2020 году в рамках реализации проекта создан региональный центр общественного здоровья. Для его функционирования закуплено компьютерное и офисное оборудование, мобильный центр здоровья.

Разработаны и внедрены региональная программа и 13 муниципальных по укреплению общественного здоровья населения Республики Мордовия, а также модельная корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

Проведена информационно-коммуникационная кампания по мотивированию к ведению здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.