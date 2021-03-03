Народные приметы на 4 марта подскажут, когда наступит настоящая весна

Народные приметы на 4 марта помогут определить, когда наступит настоящая весна, которая порадует теплом и активным цветением.

Несколько столетий назад людьми, которые на регулярной основе вели наблюдение за положением дел в окружающей среде, была выявлена своего рода закономерность, заключающаяся в том, что обилие снега в четвертый день марта является признаком того, что весна фактическая, а не календарная, наступит поздно.

Солнечная погода в этот день может стать поводом для радости крестьян, поскольку именно ясное небо предвещает хороший урожай.

Люди, которые жили в былые времена, в случае сильных морозов в начале марта просили еду в долг, полагая, что зима, узнав о заканчивающихся съестных припасах, уступит место весне.