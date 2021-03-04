Старошайговский район: новый Леткинский ФАП обслуживает около 300 сельских жителей

В рамках нацпроекта «Здравоохранения» в Летках в конце 2020 года начал работу новый ФАП. Здесь есть абсолютно всё для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. В компактном модульном здании имеются просторное помещение для ожидания, кабинет приема, процедурная, склад для хранения медицинских препаратов, санитарная комната, адаптированная для людей с ограниченными возможностями.

Леткинский ФАП обслуживает местное население, а также жителей посёлков Клад и Кувай. Всего 290 человек, в том числе 32 ребенка. Здесь им оказывается квалифицированная первичная медпомощь, проводится иммунопрофилактика, профилактические осмотры, диспансеризация. Жители могут померить давление, сдать анализ на сахар, сделать электрокардиограмму.

Заведующая ФАПом – фельдшер Честнова Екатерина Григорьевна. Она 37 лет отдала работе в этом пункте, направленная сюда по распределению после Темниковского медучилища, и так же, как жители села, с нетерпением ждала открытия нового помещения.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.