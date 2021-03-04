Меры безопасности в границах охранных зон филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго»

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» напоминает: линии электропередачи (ЛЭП), находящиеся под напряжением, являются источником повышенной опасности. Действующими в Российской Федерации Правилами в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

– осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, мелиоративные работы;

– размещать любые объекты, в том числе самовольные постройки, склады и свалки;

– перекрывать подъездные пути к ЛЭП и хранить около них горюче-­смазочные материалы, торф, дрова и прочее;

– производить какие-либо работы, в том числе вырубку деревьев, проезд машин и механизмов общей высотой более 4,5 метров без письменного разрешения сетевой компании.

Напоминаем, что границы охранных зон линий электропередачи находятся по обе стороны от крайних проводов: для линий 110 кВ – 20 метров.

Участились случаи повреждения проводов линий электропередачи из-за незаконной вырубки деревьев и ведения несанкционированных строительных работ в охранных зонах ВЛ, незаконных строительных работ в охранной зоне ЛЭП.

Одно из самых опасных нарушений правил связано с ведением несанкционированных строительных работ. При перекрытии токоведущего провода напряжением в сотни тысяч вольт металлические части строительной машины становятся проводником электрического тока. Человек, находящийся внутри, подвергается смертельному риску. Выжить после такого удара практически невозможно.

Действующими правилами запрещается:

– устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки машин, проводить любые мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, в охранных зонах ЛЭП;

– размещать различного рода сооружения и строения под проводами ЛЭП;

– загромождать подъезды и подходы к опорам ЛЭП, устраивать различные свалки, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы, разводить огонь;

– разбивать изоляторы, похищать элементы ЛЭП, повреждать электросети;

– запускать спортивные модели летательных аппаратов;

– влезать на опоры ЛЭП, на крыши вагонов, домов и строений вблизи электрических проводов;

– проникать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформаторов;

– открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств.

Помните, что нормальная работа электрических сетей – это свет и тепло в вашем доме, это бесперебойная работа промышленных предприятий и организаций.