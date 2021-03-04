Национальный проект «Образование». Региональный проект «Социальная активность»

Цель проекта – развитие в Мордовии добровольчества (волонтерства), а также талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов.

На конец 2020 года общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность составила более 35 тысяч человек. На территории региона функционирует более 300 волонтерских отрядов. На сайте DOBRO.RU зарегистрировано более 17 тысяч добровольцев, около 300 организаций и порядка 2 700 проектов со всей республики.

В течение года проводились «Добрые уроки», благотворительные акции, образовательные мастер-классы, в том числе акции экологической направленности: «Бумаге − вторую жизнь», «Вторичный Бум», «Чистый город/район», «Чистые окна». Жители республики приняли активное участие во Всероссийских проектах #МыВместе, «Продуктовая помощь», «Волонтеры Конституции».

В сентябре более 150 активистов из Мордовии представляли регион на окружном форуме «Добро на Юге». В декабре проведен Республиканский форум добровольцев.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.