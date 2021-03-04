Народные приметы на 5 марта подскажут, грядет ли оттепель

Народные приметы на 5 марта подскажут, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время будет иметь место оттепель.

Несколько столетий назад в народной среде весьма широко была распространена примета метеорологического характера, согласно которой выпадение осадков в виде снега и дождя в пятый день первого месяца весны является своего рода символическим сигналом о том, что совсем скоро настанет оттепель.

Если же на протяжении 5 марта меняется направление ветра, оттепель будет короткой, а на смену ей придет достаточно прохладная погода.

Крестьяне в былые времена радовались сильным снегопадам в этот день, поскольку видели в них предвестие о хорошем урожае.