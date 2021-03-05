Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на развитие в стране механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования российской системы здравоохранения, а также укрепление ее позитивного имиджа на международном рынке.

Цель проекта в Мордовии – увеличение объема экспорта медуслуг к 2024 году не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом.

В 2020 году количество пролеченных иностранных граждан в республике составило более 3 тыс. чел. (план – 2,5 тыс. чел.). Объем экспорта медицинских услуг – 4,817 млн руб. (план – 2,8 млн руб.).

Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.