Ковылкинский район: дети учатся в новых условиях, педагоги повышают квалификацию

В рамках нацпроекта «Образование» в 2019 г. в Примокшанской и Парапинской СОШ открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В 2020 г. «Точки роста» начали работу в Ковылкинской СОШ № 2, Ковылкинской СОШ № 3 и Троицкой школе имени Героя Советского Союза А.Г. Котова.

В 2019 г. целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в Ковылкинскую СОШ № 4, в 2020 г. – в Гимназию № 1.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 г. отремонтирован спортивный зал в Парапинской СОШ, в 2020 г. – в Краснопресненской СОШ.

Проводятся мероприятия по вовлечению педагогов в систему профессионального роста (курсы повышения квалификации, профессиональные конкурсы, аттестация, семинары и т.д.).

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.