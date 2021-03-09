Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

В 2020 году в рамках реализации проекта проведен монтаж автоматического пункта весового габаритного контроля на автомобильной дороге «г. Саранск – с. Кочкурово – граница Пензенской области». В настоящее время он работает в тестовом режиме.

Ввод второго пункта, предусмотренного на автомобильной дороге «г. Саранск – р.п. Ромоданово – с. Б. Игнатово», запланирован на 2021 год.

Выполнены следующие целевые показатели регионального проекта:

- до 97,5 % (план – до 20 %) доведена доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

- до 20 % доведена доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.