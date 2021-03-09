Энергетики «Мордовэнерго» способствует развитию сельской инфраструктуры республики

Силами энергетиков филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» в 2021 году будут обеспечены электроэнергией объекты социальной сферы. В их числе пансионат для социального обслуживания Ковылкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Также запланированы работы по подключению к электрическим сетям плавательного бассейна в Ардатовской средней школе и водонапорной башни в селе Стародевичье Ельниковского района. В Торбеевском районе индивидуальный предприниматель подал заявку на электроснабжение собственной хлебопекарни. В числе заявок на техприсоединение в текущем году – предприятия торговли в нескольких районах республики и объекты наружного освещения в г. Саранск.

В «Россети Волга» организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления электрической мощности. Прием обращений организован в Центре обслуживания потребителей филиала «Мордовэнерго».

Подать заявку на технологическое присоединение также можно на сайте Портал-тп.рф, с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и iOS.