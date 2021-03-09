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Народные приметы на 10 марта подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 10 марта подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 10 марта помогут узнать, порадует ли предстоящее лето благоприятной метеорологической обстановкой.

Несколько веков назад, когда погода сама о себе грядущей свидетельствовала, люди доверяли поверью, согласно которому хорошая метеорологическая обстановка в десятый день весны может трактоваться в качестве верного признака того, что на протяжении предстоящее лета будет наблюдаться благоприятная погода в виде комфортного температурного режима, обилия солнечных дней, а также не будет сильных осадков.

Если в этот день слышен гром, то в скором времени существенно снизится температура воздуха.

Также народные приметы гласят, что 10 марта не следует спать днём или вечером, поскольку в противном случае можно накликать разного рода неприятности.

 