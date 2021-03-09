Народные приметы на 10 марта подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 10 марта помогут узнать, порадует ли предстоящее лето благоприятной метеорологической обстановкой.

Несколько веков назад, когда погода сама о себе грядущей свидетельствовала, люди доверяли поверью, согласно которому хорошая метеорологическая обстановка в десятый день весны может трактоваться в качестве верного признака того, что на протяжении предстоящее лета будет наблюдаться благоприятная погода в виде комфортного температурного режима, обилия солнечных дней, а также не будет сильных осадков.

Если в этот день слышен гром, то в скором времени существенно снизится температура воздуха.

Также народные приметы гласят, что 10 марта не следует спать днём или вечером, поскольку в противном случае можно накликать разного рода неприятности.