Национальный проект «Образование». Региональный проект «Экспорт образования»

Цель проекта – привлечение в вузы Мордовии иностранных граждан, развитие сотрудничества с зарубежными партнерами в разработке и реализации совместных образовательных программ.

В рамках проекта развивается многоканальная система продвижения бренда Мордовского университета и научно-образовательного потенциала республики за рубежом. Так, сайт приемной кампании 2020 года был адаптирован для абитуриентов из ближнего и дальнего зарубежья. Вуз рекомендован на зарубежных образовательных рынках – в печатных СМИ, а также через партнерство с рекрутинговыми компаниями.

Система социальной адаптации иностранных обучающихся в 2020 г. была организована с учетом работы в период пандемии. При реализации инициатив, направленных на вовлечение студентов-иностранцев в жизнь вуза, и поддержание мультикультурной среды в МГУ им. Н.П. Огарева был активно задействован онлайн формат с использованием социальных медиа, в рамках которых иностранные студенты рассказывали об истории своей родной страны #МояРодина, делились рецептами своих любимых национальных блюд #готовимВместе, разрабатывали программу домашних тренировок #СпортзалДома и др.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.