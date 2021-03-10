Народные приметы на 11 марта подскажут, какая погода будет летом

С помощью народных примет на 11 марта можно узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место грядущим летом.

В былые времена, когда прогноз погоды представлял собой поверье предварительной достоверности, люди верили в примету, гласящую, что осадки в виде дождя в одиннадцатый день весны являются предвестником комфортного с точки зрения температурного фона лета.

Если же 11 марта выпал снег, то следует готовиться к тому, что предстоящее лето будет отличаться частыми дождями, а также низкой для данного времени года температурой воздуха.

Ясное небо в ночь на 11 марта предвещает жаркое лето.