Краснослободский район: около 10 тысяч жителей занимаются физической культурой и спортом

В Краснослободском районе реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». В 2019 году в его рамках проведено строительство спортивного плоскостного сооружения в Красноподгорном сельском поселении.

В 2019 году установлен хоккейный корт на территории аграрного колледжа в п. Преображенский – самом молодежном сельском населенном пункте района. Новая хоккейная коробка, установленная на месте старой, прослужившей более 30 лет, стала хорошим дополнением студенческого спортивного городка. В учебном заведении сейчас, после его слияния с Краснослободским промышленным техникумом, обучается порядка 600 студентов из Мордовии и соседних регионов.

В 2020 году на территории детско-юношеской спортивной школы в Краснослободске появилась площадка ГТО.

В районе проводятся плановые спортивные мероприятия, общее число занимающихся физической культурой и спортом составляет около 10 тысяч человек, как дошкольного, так и пенсионного возраста.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.