Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Региональный проект «Дорожная сеть»

В рамках реализации проекта в 2020 г. в республике введено в эксплуатацию 157,2 км автомобильных дорог, из них – 131,6 км регионального значения, 10,4 км – местного значения в Рузаевском районе и 15,2 км – местного значения в столице Мордовии.

Ликвидировано три места концентрации ДТП в Саранске: два на ул. Коммунистическая и одно на пересечении ул. Ботевградская и ул. Полежаева.

Продолжаются работы на двух капиталоемких объектах: ведется строительство автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар, а также а/д «Обход г. Рузаевка» (1 этап).

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.