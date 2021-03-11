Народные приметы на 12 марта подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 12 марта помогут узнать, предвидится ли в ближайшее время потепление.

Несколько веков назад люди считали, что о скором потеплении могут свидетельствовать набухшие в двенадцатый день весны почки.

Кроме того, несколько столетий назад считалось, что наличие подснежников в этот день является своего рода сигналом, разрешающим начинать полевые работы.

Звонкая капель 12 марта является призывом для охотников. Народные приметы называют её неким разрешением приступать к охоте на зайцев.

Также в этот день люди, жившие в былые времена, чинили заборы, но до наших дней не сохранились сведения о причинах данной деятельности именно 12 марта.