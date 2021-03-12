Правильное выжидание аутов для победы в покерной раздаче

Математическая составляющая крайне важна в покере, поэтому игроки с неплохой подготовкой и логическим мышлением частенько имеют ряд преимуществ. В одном из популярных кинофильмов «21» была теория о подсчете карт в Блэкджеке, когда главный герой умел высчитывать все карты и делал быстрые выводы, чтобы выиграть в очередной раздаче. В покере есть похожая параллель в ситуациях, когда есть стрит-дро или флеш-дро и на терне либо на ривере может доехать сильная комбинация.

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Чтобы частенько выходить победителем в сложных ситуациях, нужно подсчитывать эквити — вероятность выигрыша в том или ином раскладе. Чем выше данная цифра в процентах, тем больше шансов на успех, но в так называемых «доездах» показатель может резко вырасти практически до 100%, если появится одна или две нужные карты в завершении раздачи. Дро комбинации дают возможность выиграть большое количество фишек, потому что в процессе игры вы находитесь в позиции догоняющего, а в результате становитесь победителем.

Очень важно высчитывать количество аутов, чтобы понимать свои шансы на терне и ривере. В редких ситуациях в руке может оказаться стрит-флеш-дро, с которой вы с большой долей вероятности заберете банк. Если количество аутов больше 10, есть неплохая возможность увеличить сумму банка за счет агрессивных действий. Конечно же, не всегда ситуация может завершиться с выпадением желаемых карт, но в любом случае можно использовать блеф и все равно выйти победителем.

Для изучения данной стратегии необходимо учесть, что каждой масти есть по 13 карт в колоде и если у вас в руке две из них и две на столе, то шансы поймать флеш довольно велики. Параллельно нужно подсчитывать вероятности возможных карт у оппонентов, сопоставляя все данные для принятия верных решений. Математики легче справляются с данной задачей, но со временем вы приобретаете полезный опыт, поэтому чем больше играете, тем больше понимания приходит.

Используйте свои сильные качества в покере на сайте популярного рума GGПокерок, выигрывая в регулярных турнирах. Всего лишь одна удачная раздача способна подарить большое количество фишек и вы можете стать чиплидером. Будучи на первых местах по стэку, есть возможность действовать более многогранно, варьируя с тайтовой и агрессивной стратегиями. Все зависит от ваших действий, поэтому очень важно постоянно проводить тренировки, воспитывая в себе логическое мышление. Специально для этого есть уникальные тренинги, которые часто практикую профессиональные игроки по покеру. Правильный подсчет возможных аутов всегда будет полезен и рано или поздно вы выйдете на новый уровень.