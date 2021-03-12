Ельниковский район: в райцентре обустроены площадки для раздельного сбора мусора

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в 2020 году в с. Ельники обустроено 17 площадок накопления ТКО, из них 6 мест для раздельного сбора мусора.

Проект предполагает также создание объектов инфраструктуры по обработке, переработке и утилизации отходов производства и потребления, в том числе ТКО. Это позволит в значительной мере сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Всего в соответствии с региональной территориальной схемой обращения с отходами в республике имеется потребность дополнительной установки 9 531 контейнера, 221 бункера для накопления ТКО. По результатам проведенной инвентаризации выявлена необходимость создания и обустройства в населенных пунктах 5 090 площадок накопления ТКО.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.