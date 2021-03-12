Национальный проект «Демография». Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Проект направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, минимизации последствий изменения ее материального положения в связи с рождением детей.

В 2021 году продолжается предоставление:

- ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет, в случае, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения;

- ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет;

- материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей;

- республиканского материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующих детей;

- социальной выплаты на частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) либо ипотечного кредита (ипотечного займа), полученного в целях его рефинансирования (перекредитования), в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей;

На 2021 год запланировано провести за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования не менее 450 процедур экстракорпорального оплодотворения.

Не менее 51,5 тысячи женщин фертильного возраста должны пройти диспансеризацию. Профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе врачами акушерами-гинекологами будут охвачены около 10 тысяч девочек в возрасте 15-17 лет.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.