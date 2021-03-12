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Народные приметы на 13 марта подскажут, когда наступит настоящая весна

Народные приметы на 13 марта подскажут, когда наступит настоящая весна

Народные приметы на 13 марта помогут узнать, когда наступит настоящая весна, не прерываемая временными отголосками зимы в виды мороза и снегопада.

В былые времена люди считали, что до настоящего весеннего тепла ещё очень долго в том случае, если в тринадцатый день марта имели место длинные сосульки. 

Также считалось несколько столетий назад, что осадки в виде дождя в этот день являются своего рода отражением той метеорологической обстановки, которая будет наблюдаться в течение предстоящего лета. Проще говоря, дождь 13 марта предвещает сырое лето.

Если же 13 марта началась капель, можно смело выходить на охоту.