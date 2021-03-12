Народные приметы на 13 марта подскажут, когда наступит настоящая весна

Народные приметы на 13 марта помогут узнать, когда наступит настоящая весна, не прерываемая временными отголосками зимы в виды мороза и снегопада.

В былые времена люди считали, что до настоящего весеннего тепла ещё очень долго в том случае, если в тринадцатый день марта имели место длинные сосульки.

Также считалось несколько столетий назад, что осадки в виде дождя в этот день являются своего рода отражением той метеорологической обстановки, которая будет наблюдаться в течение предстоящего лета. Проще говоря, дождь 13 марта предвещает сырое лето.

Если же 13 марта началась капель, можно смело выходить на охоту.