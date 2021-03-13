Народные приметы на 14 марта подскажут, будет ли предстоящее лето теплым

Народные приметы на 14 марта помогут узнать, порадует ли предстоящая летняя пора теплом.

Несколько столетий назад, когда не было прогноза погоды, но в активном обиходе были разного рода поверья, дающие всевозможные подсказки на будущее, люди доверяли примете о том, что теплая погода в четырнадцатый день первого месяца весны является признаком того, что грядущим летом установится комфортный температурный режим.

Если же 14 марта имеет место метель, то погодная обстановка, отличающаяся стабильным теплом, установится не очень скоро.

Также в былые времена считалось, что ясная погода в этот день предвещает хороший урожай.