Народные приметы на 15 марта подскажут, когда начнется настоящая весна

Народные приметы на 15 марта помогут определить, когда установится настоящее весеннее тепло.

В былые времена, когда прогноз погоды был предсказанием, основанным на умозаключениях людей, наблюдающих за положением дел в окружающей среде без применения научных методик, было принято считать достоверным поверье о том, что наличие дождя в пятнадцатый день весны означает, что ещё очень долго будут иметь место осадки и холода.

Кроме того, дождь 15 марта предвещает дождливое лето.

Если же в этот день первого месяца весны столбики термометров опустились ниже нуля, трава начнет расти очень поздно.