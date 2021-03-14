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Народные приметы на 15 марта подскажут, когда начнется настоящая весна

Народные приметы на 15 марта подскажут, когда начнется настоящая весна

Народные приметы на 15 марта помогут определить, когда установится настоящее весеннее тепло.

В былые времена, когда прогноз погоды был предсказанием, основанным на умозаключениях людей, наблюдающих за положением дел в окружающей среде без применения научных методик, было принято считать достоверным поверье о том, что наличие дождя в пятнадцатый день весны означает, что ещё очень долго будут иметь место осадки и холода.

Кроме того, дождь 15 марта предвещает дождливое лето. 

Если же в этот день первого месяца весны столбики термометров опустились ниже нуля, трава начнет расти очень поздно.