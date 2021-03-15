Народные приметы на 16 марта подскажут, когда установится теплая и ясная погода

Народные приметы на 16 марта подскажут, какую погоду на ближайшее время сулит положение дел в окружающей среде.

Несколько веков назад в народной среде был принято доверять поверью, которое гласит, что проталины с пологими краями в шестнадцатый день весны являются верным признаком того, что стабильно теплая погода не установится до конца апреля.

Если же в этот день вороны принялись чистить перья в снегу, уже совсем скоро установится теплая и ясная погода.

Прилетевшие до 16 марта (как гласят народные поверья из былых времен) скворцы предвещают хорошие показатели урожайности зерновых.