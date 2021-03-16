Народные приметы на 17 марта подскажут, когда растает снег

Народные приметы на 17 марта помогут определить, когда окончательно растает снег.

Несколько веков назад прогноз погоды составлялся не на основе наблюдения за положением дел в окружающей среде с помощь высокоточного оборудования, а посредством других методик, среди которых значилось изучение поведения птиц. В те времена люди верили, что грачи, прилетевшие 17 марта, сигнализируют о том, что снег полностью растает через месяц.

Крик грачей в семнадцатый день весны предвещает скорые дожди.

Если же в этот день над гнездами вьются стаи птиц, то в ближайшее время погодная обстановка не будут отличаться стабильностью.

Также в былые времена люди верили, что именно 17 марта из дома уходит вся нечисть, которая ранее осталась перезимовать.