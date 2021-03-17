Народные приметы на 18 марта подскажут, будут ли предстоящим летом серьезные осадки

Народные приметы на 18 марта помогут узнать, будет ли грядущее лето отличаться серьезными осадками с масштабными последствиями.

Несколько столетий назад в народной среде бытовало поверье о том, что предстоящая летняя пора пройдет без так называемых разрушительных осадков в том случае, если в восемнадцатый день весны нет ни дождя, ни снегопада, а на небе нет туч.

Крестьяне, жившие в былые времена, боялись увидеть мышь 18 марта, поскольку воспринимали её в качестве предвестника крайне плохого урожая.

Также крестьяне несколько столетий назад начинали вспахивать поля в этот день, даже если ещё лежал снег.