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Народные приметы на 18 марта подскажут, будут ли предстоящим летом серьезные осадки

Народные приметы на 18 марта подскажут, будут ли предстоящим летом серьезные осадки

Народные приметы на 18 марта помогут узнать, будет ли грядущее лето отличаться серьезными осадками с масштабными последствиями.

Несколько столетий назад в народной среде бытовало поверье о том, что предстоящая летняя пора пройдет без так называемых разрушительных осадков в том случае, если в восемнадцатый день весны нет ни дождя, ни снегопада, а на небе нет туч.

Крестьяне, жившие в былые времена, боялись увидеть мышь 18 марта, поскольку воспринимали её в качестве предвестника крайне плохого урожая.

Также крестьяне несколько столетий назад начинали вспахивать поля в этот день, даже если ещё лежал снег.  