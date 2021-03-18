«Ростелеком» выступил партнером соревнований Furore Cup в Саранске

«Ростелеком» выступил партнером межрегиональных соревнований по танцевальному спорту Furore Cup в Саранске. Состязания прошли 13 и 14 марта на базе стадиона «Мордовия Арена» и спортивного комплекса «Мордовия». В турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 10 регионов России. Сильнейшие пары боролись за медали в 41 номинации по европейской, латиноамериканской и общей программам.

«Ростелеком» организовал интернет-трансляцию соревнований на ресурсе online.saransk.ru. Прямой эфир посмотрели более 1800 пользователей.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания традиционно выступает техническим партнером на различных спортивных соревнованиях. Мы предоставляем организаторам надежные каналы связи с безлимитным интернетом и телекоммуникационное оборудование для бесперебойного доступа в сеть».

Руслан Морозов, главный тренер Федерации танцевального спорта Мордовии:

«Благодаря “Ростелекому” посмотреть захватывающее зрелищное шоу в реальном времени смогли любители спортивных танцев из Мордовии и других регионов страны. В период, когда еще сохраняются коронавирусные ограничения, такая возможность особенно значима».

Для трансляции состязаний «Ростелеком» предоставил организатору соревнований – Федерации танцевального спорта Мордовии каналы связи пропускной способностью до 100 Мбит/с и обеспечил высокое качество передачи видео и звука.