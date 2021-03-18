Большеигнатовский район: еще 5 км дороги в направлении с. Атяшево будет отремонтировано

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019-2020 гг. в Большеигнатовском районе отремонтированы участки следующих автодорог:

- г. Саранск - п. Ромоданово - с. Большое Игнатово (6,1 км в 2019 г.);

- г. Саранск - п. Ромоданово - с. Большое Игнатово (3,1 км в 2020 г.);

- с. Большое Игнатово - с. Атяшево (3 км в 2020 г.).

В 2021 году еще 5 км автодороги с. Большое Игнатово - с. Атяшево будет отремонтировано.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.