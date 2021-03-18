Национальный проект «Цифровая экономика». Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В рамках реализации проекта с 2019 по 2021 годы на территории Мордовии к сети «Интернет» будут подключены по волоконно-оптическим линиям связи 604 социально значимых объекта – ФАПы, образовательные организации, органы госвласти и местного самоуправления, пожарные части и посты.

В 2019 году проведены работы по подключению 158 социально значимых объектов, в 2020 г. – 294. В основной перечень социально значимых объектов, планируемых к подключению к сети «Интернет» в 2021 году входят 252 объекта, в дополнительный – еще 214.

В этом году в список для подключения добавились объекты культуры – это 42 библиотеки.

Подключаемым объектам обеспечивается соответствующая скорость доступа: не менее 10 Мбит в секунду для ФАПов, ОМСУ и объектов культуры, не менее 50 Мбит/с – для сельских образовательных организаций, не менее 100 Мбит/с – для городских.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.