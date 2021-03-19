Услуги автоинформатора по телефону

Услуги автоинформатора
Для решения некоторых задач контакт-центру нет необходимости привлекать операторов для непосредственного общения с клиентами. Например, массовое оповещение при открытии нового магазина или филиала банка, офиса страховой компании, при напоминании о текущей задолженности или неоплаченном заказе и т.д. В таких случаях выгоднее будет заказать услугу автоинформатор с заранее записанными сообщениями, которые будут проигрываться при обзвонах.
Наиболее востребованной услугой контакт-центра у заказчиков остается автоинформатор о задолженности клиентов. Каждому абоненту из клиентской базы поступает звонок, в котором робот сообщает о текущей задолженности, сроках и способах ее погашения. Общее сообщение может быть одинаковым при всех звонках, а ФИО контакта, конкретные суммы и сроки – переменные, подставляемые для каждого конкретного клиента отдельно автоматически.
Сообщать о задолженностях требуется:
В каждом случае длительность сообщения может варьироваться. Помимо длительности заказчик может самостоятельно определить и параметры автообзвона – количество звонков до ответа клиента, периодичность звонков, дни недели и время обзвона и пр.
Важно понимать, что автоинформатор – звонок, а не просто голосовое сообщение, и в него можно помимо записи речи добавить интерактивный элемент в виде IVR-системы. При таком подходе у абонента появляется возможность при нажатии той или иной клавиши телефона выбрать определенное действие. Обычно это:
Услуга автоинформатор востребована в различных сферах деятельности не только тогда, когда нужно напомнить о задолженности. Если требуется пригласить людей на предстоящее мероприятие, оперативно сообщить постоянным клиентам об изменениях в режиме работы компании, предоставить информацию о новых поступлениях, то автоматический обзвон станет наиболее действенным инструментом.
К основным преимуществам телефонного автоинформатора можно отнести следующее:
Проконсультироваться с менеджером и узнать подробнее об услугах автоинформатора по ссылке https://www.dtco.ru/articles/avtomaticheskij-obzvon/