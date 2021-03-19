Услуги автоинформатора по телефону

Услуги автоинформатора

Для решения некоторых задач контакт-центру нет необходимости привлекать операторов для непосредственного общения с клиентами. Например, массовое оповещение при открытии нового магазина или филиала банка, офиса страховой компании, при напоминании о текущей задолженности или неоплаченном заказе и т.д. В таких случаях выгоднее будет заказать услугу автоинформатор с заранее записанными сообщениями, которые будут проигрываться при обзвонах.

Автоинформатор о задолженности

Наиболее востребованной услугой контакт-центра у заказчиков остается автоинформатор о задолженности клиентов. Каждому абоненту из клиентской базы поступает звонок, в котором робот сообщает о текущей задолженности, сроках и способах ее погашения. Общее сообщение может быть одинаковым при всех звонках, а ФИО контакта, конкретные суммы и сроки – переменные, подставляемые для каждого конкретного клиента отдельно автоматически.

Сообщать о задолженностях требуется:

Банкам.

Микрофинансовым учреждениям.

Операторам мобильной связи, стационарной телефонной связи, спутникового или кабельного ТВ.

Любым организациям, компаниям, в которых реализовано членство с абонентскими платежами.

ЖКХ, садовым товариществам и пр.

В каждом случае длительность сообщения может варьироваться. Помимо длительности заказчик может самостоятельно определить и параметры автообзвона – количество звонков до ответа клиента, периодичность звонков, дни недели и время обзвона и пр.

Важно понимать, что автоинформатор – звонок, а не просто голосовое сообщение, и в него можно помимо записи речи добавить интерактивный элемент в виде IVR-системы. При таком подходе у абонента появляется возможность при нажатии той или иной клавиши телефона выбрать определенное действие. Обычно это:

Повторное прослушивание сообщения, если что-то было не услышано или не так понято. Прослушивание возможных предложений организации по решению вопроса с погашением задолженности. Соединение с оператором для консультаций.

Автоинформатор по телефону

Услуга автоинформатор востребована в различных сферах деятельности не только тогда, когда нужно напомнить о задолженности. Если требуется пригласить людей на предстоящее мероприятие, оперативно сообщить постоянным клиентам об изменениях в режиме работы компании, предоставить информацию о новых поступлениях, то автоматический обзвон станет наиболее действенным инструментом.

К основным преимуществам телефонного автоинформатора можно отнести следующее:

Доступная стоимость обзвона. По сравнению с обзвоном операторами 1 минута при использовании автоинформатора стоит дешевле. Затраты напрямую зависят от количества абонентов, которым нужно будет дозвониться по проекту. Саму клиентскую базу обычно предоставляет заказчик.

Максимально сжатые сроки реализации проекта. Не нужно обучать операторов, решать организационные вопросы перед запуском проекта – используется готовый сервис, где нужно будет лишь задать параметры по обзвону, добавить запись голосового сообщения, если это требуется. Возможна начитка как роботом, т.е. через специальное ПО для перевода текста в речь, так и оператором контакт центра с профессионально поставленной дикторской речью.

Работа с большими базами контактов. Автоинформатор по телефону позволяет быстро обзвонить тысячи клиентов, получив при этом детальную статистику по каждому звонку в режиме реального времени (число успешных звонков, количество прослушанных до конца вызовов, число переходов по IVR и пр.).

Проконсультироваться с менеджером и узнать подробнее об услугах автоинформатора по ссылке https://www.dtco.ru/articles/avtomaticheskij-obzvon/