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Услуги автоинформатора по телефону

Услуги автоинформатора

Для решения некоторых задач контакт-центру нет необходимости привлекать операторов для непосредственного общения с клиентами. Например, массовое оповещение при открытии нового магазина или филиала банка, офиса страховой компании, при напоминании о текущей задолженности или неоплаченном заказе и т.д. В таких случаях выгоднее будет заказать услугу автоинформатор с заранее записанными сообщениями, которые будут проигрываться при обзвонах.

Автоинформатор о задолженности

Наиболее востребованной услугой контакт-центра у заказчиков остается автоинформатор о задолженности клиентов. Каждому абоненту из клиентской базы поступает звонок, в котором робот сообщает о текущей задолженности, сроках и способах ее погашения. Общее сообщение может быть одинаковым при всех звонках, а ФИО контакта, конкретные суммы и сроки – переменные, подставляемые для каждого конкретного клиента отдельно автоматически.

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Сообщать о задолженностях требуется:

  • Банкам.
  • Микрофинансовым учреждениям.
  • Операторам мобильной связи, стационарной телефонной связи, спутникового или кабельного ТВ.
  • Любым организациям, компаниям, в которых реализовано членство с абонентскими платежами.
  • ЖКХ, садовым товариществам и пр.

В каждом случае длительность сообщения может варьироваться. Помимо длительности заказчик может самостоятельно определить и параметры автообзвона – количество звонков до ответа клиента, периодичность звонков, дни недели и время обзвона и пр.

Важно понимать, что автоинформатор – звонок, а не просто голосовое сообщение, и в него можно помимо записи речи добавить интерактивный элемент в виде IVR-системы. При таком подходе у абонента появляется возможность при нажатии той или иной клавиши телефона выбрать определенное действие. Обычно это:

  1. Повторное прослушивание сообщения, если что-то было не услышано или не так понято.
  2. Прослушивание возможных предложений организации по решению вопроса с погашением задолженности.
  3. Соединение с оператором для консультаций.

Автоинформатор по телефону

Услуга автоинформатор востребована в различных сферах деятельности не только тогда, когда нужно напомнить о задолженности. Если требуется пригласить людей на предстоящее мероприятие, оперативно сообщить постоянным клиентам об изменениях в режиме работы компании, предоставить информацию о новых поступлениях, то автоматический обзвон станет наиболее действенным инструментом.

К основным преимуществам телефонного автоинформатора можно отнести следующее:

  • Доступная стоимость обзвона. По сравнению с обзвоном операторами 1 минута при использовании автоинформатора стоит дешевле. Затраты напрямую зависят от количества абонентов, которым нужно будет дозвониться по проекту. Саму клиентскую базу обычно предоставляет заказчик.
  • Максимально сжатые сроки реализации проекта. Не нужно обучать операторов, решать организационные вопросы перед запуском проекта – используется готовый сервис, где нужно будет лишь задать параметры по обзвону, добавить запись голосового сообщения, если это требуется. Возможна начитка как роботом, т.е. через специальное ПО для перевода текста в речь, так и оператором контакт центра с профессионально поставленной дикторской речью.
  • Работа с большими базами контактов. Автоинформатор по телефону позволяет быстро обзвонить тысячи клиентов, получив при этом детальную статистику по каждому звонку в режиме реального времени (число успешных звонков, количество прослушанных до конца вызовов, число переходов по IVR и пр.).

Проконсультироваться с менеджером и узнать подробнее об услугах автоинформатора по ссылке https://www.dtco.ru/articles/avtomaticheskij-obzvon/