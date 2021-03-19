Ичалковский район: передвижной маммографический комплекс обследует жительниц сел

Передвижная маммографическая установка работает в Ичалковской ЦРБ с июня 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В прошлом году автобус объехал большинство сёл Ичалковского и Большеигнатовского районов, а теперь отправляется по маршруту второй раз. В «невыездные» дни маммограф работает на территории больницы, для обследования нужна предварительная запись.

Цифровая маммографическая установка действует по тому же принципу, что и рентгеновский аппарат. Каждой пациентке компьютерный «мозг» маммографа подбирает свою дозу излучения: человеческий фактор здесь минимален. А вот анализировать и описывать снимки будет врач.

«Если на маммографии обнаруживаются какие-то проблемы, женщины дополнительно пройдут в больнице УЗИ. Если и оно не внесёт в диагноз ясности, врачи направят пациентку на консультацию в онкодиспансер», – поясняет заведующий рентгенологическим кабинетом Ичалковской ЦРБ Дмитрий Инчин.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.