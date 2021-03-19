Национальный проект «Образование». Региональный проект «Современная школа»

В 2021 году в рамках проекта будет обновлена материально-техническая база Поводимовской общеобразовательной школы-интерната и Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Запланировано строительство школы на 1450 мест в Саранске, создание на базе Центра образования «Тавла» детского технопарка «Кванториум», открытие 30 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в сельской местности и малых городах.

Предполагается повышение уровня профмастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного и профессионального образования.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.