В Ельниковском районе загорелся жилой дом

В Ельниковском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
В ночь на 18 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новое Девичье. На улице Центральной загорелся жилой дом №110. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 56 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Атюрьевском районе горел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru