Народные приметы на 20 марта подскажут, следует ли готовиться к похолоданию

Народные приметы на 20 марта помогут узнать, имеются ли в окружающей среде признаки того, что в ближайшее время нагрянет похолодание.

До наших дней сохранилось множество поверий, позволяющих предсказывать разного рода события и ход течения определенных явлений. Одно из них, относящееся к категории погодных примет, гласит, что снижение температуры воздуха к вечеру 19 марта следует воспринимать в качестве своего рода сигнала о скором похолодании.

Если же в двадцатый день первого месяца весны небесная гладь абсолютно чиста, совсем скоро наступит потепление.

Капель, которая слышна в этот день, предвещает теплую погоду на протяжении всего предстоящего лета.