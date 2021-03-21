Народные приметы на 22 марта подскажут, какая погода продержится до мая

Народные приметы на 22 марта помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место до начала мая.

Люди, которые жили несколько столетий назад, двадцать второй день весны считали ключевой датой для составления прогноза погоды, которая продержится до мая. Если в этот день наблюдается высокая температура воздуха, то конец марта и весь апрель порадуют теплом. В том случае, если 22 марта прохладно, то на потепление не стоит рассчитывать до начала последнего месяца весны.

Оттепель в этот день народные приметы называют предвестником хорошего урожая.

Несколько веков назад люди в этот день проводили разного рода ритуалы, направленные на призыв весны.