Ирина Фадеева: «Мусорная» проблема у многих наших респондентов вызывает серьезные опасения»

В ходе заседания коллегии министерства ЖКХ РМ Врио Главы Мордовии Артём Здунов обратил внимание на необходимость создания в республике комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Причем руководитель республики призвал развернуть разъяснительно-агитационной работу по раздельному сбору мусора:

«Эта культура формируется годами, начинать нужно уже сейчас!» Накануне рабочая группа обсуждала инвестиционные предложения, поступившие по реализации этого проекта в регионе. Главными критериями отбора было наличие у компании-подрядчика достаточного количества ресурсов, опыта реализации и эксплуатации подобного рода объектов, наличие действующей инфраструктуры, подтверждение возможности финансирования, эффективной и безопасной технологии, объемы финансирования и сроки реализации, а также проработанной финансово-экономической модели, которая позволит решать вопросы тарифообразования с учетом интересов жителей республики».

Как сообщили в пресс-службе Главы РМ, выбор был сделан в пользу заключения концессионного соглашения с международной компанией REMONDIS, саранское подразделение которой с января 2018 года работает в Мордовии в качестве регионального оператора по обращению с ТБО. В рамках взятых обязательств REMONDIS обязуется создать на базе существующего мусоросортировочного комплекса в Саранске современный объект по обработке отходов мощностью 150 тысяч тонн в год и пять мусороперегрузочных станций с элементами отбора вторсырья. Кроме того, будет построена первая очередь межмуниципального полигона по размещению ТКО мощностью до 250 тысяч тонн в год.

Стоимость объектов оценивается в сумму свыше 1,3 млрд. рублей. Как подчеркнула в своем комментарии для проекта «Экспертные клубы России» директор Научного центра социально-экономического мониторинга Республики Мордовия Ирина Фадеева, в марте 2020 года сотрудники Научного центра социально-экономического мониторинга Республики Мордовия провели социологическое исследование, где изучались проблемы, в том числе, и по экологической тематике. Результаты опроса являются прекрасной иллюстрацией того, что «мусорная проблема» для многих наших респондентов — не пустой звук, она вызывает у них серьезные опасения. Так, более половины из них (58 %) обращают внимание на загрязненность воды, воздуха и почвы, при этом почти каждый третий опрошенный (28 %) указывает на увеличение количества мусора и свалок. Вполне очевидно, что интересы граждан и власти здесь полностью совпадают — и те, и другие хотят жить и работать в хороших экологических условиях. Поэтому, действительно, культуру раздельного сбора мусора необходимо формировать уже сейчас и совместными усилиями всего общества.