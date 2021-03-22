Большеберезниковский район: второй этап реконструкции парка начнется в апреле

В 2019 году парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Большеберезниковском районе стал участником нацпроекта «Жилье и городская среда». На первом этапе реконструкции были проложены тротуары, подъезды и проезды к парку, капитально отремонтирован мост, установлены урны, скамейки и ограждения, проведено озеленение территории.

В апреле этого года стартует второй этап реконструкции парка. Согласно контракту, закончиться работы должны не позднее 15 июля. Торги выиграл подрядчик из Саранска – ООО «Параллель». Общая сумма контракта составляет около 8 млн руб.

В парке будут построены две детские площадки – для младшей и старшей возрастных групп, а также пирс, беседки и туалеты. Кроме того, будут установлены качели, произведен ремонт сцены. В планах – организация освещения и настройка видеонаблюдения. В центре парка достойное место займет бюст первого космонавта Юрия Гагарина.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.