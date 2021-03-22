Национальный проект «Культура». Региональный проект «Культурная среда»

В рамках реализации проекта в 2021 году запланирован капитальный ремонт Детской школы искусств Ромодановского района.

Площадь двухэтажного здания составляет 416,4 м2, после капремонта она увеличится на 67,5 м2.

В настоящее время в ДШИ обучается 168 детей, из них 139 по предпрофессиональным программам. Здесь преподаются живопись, народные инструменты, фортепиано, хоровое пение. Кадрами школа искусств укомплектована.

Ремонтные работы начнутся в начале апреля и продлятся до конца августа.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.