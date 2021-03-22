«Ростелеком» увеличил зону покрытия оптикой в частном секторе Мордовии

«Ростелеком» построил 55 километров оптики до сёл Ичалки и Кемля, станции Оброчное Ичалковского района, сёл Лямбирь и Пензятка Лямбирского района и до частного сектора Рузаевки. Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных.

Свыше трех тысяч семей получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, смотреть более 260 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink на разных экранах. По запросу клиентов сотрудники компании подключат видеонаблюдение и систему «Умный дом» для обеспечения безопасности жилья и контроля придомовой территории.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«В текущем году мы продолжим строить оптическую сеть в частном секторе республики. В ближайшее время новая инфраструктура связи появится в четырех селах Ромодановского, Большеберезниковского и Кочкуровского районов республики. Доступ к цифровым сервисам получат еще около трех тысяч семей».

С приходом проводного интернета в индивидуальные дома их владельцам доступен полноценный Wi-Fi и выход в сеть одновременно с разных устройств. С оптикой легко скачивать музыку и видео, смотреть интерактивное телевидение и играть в онлайн-игры.

Новым клиентам компания предлагает линейку комбинированных тарифных планов «Технологии выгоды». Стартовый пакет за 799 рублей в месяц включает домашний интернет со скоростью до 200 Мбит/с, 1 200 минут сотовой связи, 100 Гб мобильного трафика и 500 СМС, 179 телеканалов и 10 тысяч фильмов и сериалов в видеотеке сервиса Wink.

Подробнее об услугах – в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.