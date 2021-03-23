Кочкуровский район: развивается система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами

Всестороннюю поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания, социальное сопровождение и помощь на дому с привлечением службы сиделок предусматривает система долговременного ухода, которая успешно внедрена и работает в Кочкуровском районе в рамках национального проекта «Демография».

Система долговременного ухода способствует изменению самого механизма социального обслуживания. Главная его особенность – так называемый «выявительный принцип». Если раньше социальные услуги пожилым людям и инвалидам предоставлялись по обращениям и заявлениям граждан, то теперь это происходит по-другому. Работа системы состоит из трех этапов: выявление, типизация и организация помощи нуждающемуся человеку.

Информация о людях, которым необходима социальная помощь, поступает в АНО СОГ «Мы рядом» из ГКУ «Социальная защита населения по Кочкуровскому району». Также обращаются сами родственники пожилых людей, нуждающихся в уходе. Кроме того, данные передает районная поликлиника, которая фиксирует пациентов с такими диагнозами как, например, инсульт. Следующий шаг – типизация – разработка определенного набора услуг конкретному человеку в рамках установленной группы ухода.

Сотрудники АНО СОГ «Мы рядом» помогут правильно уложить больного, накормить, провести гигиенические процедуры так, чтобы сохранять достоинство человека, зависящего от помощи других людей. Помимо этого, они делают уборку в доме, моют посуду, готовят еду за счет средств получателей услуг, доставляют продукты питания и промышленные товары из магазинов, стирают, гладят, выносят мусор. Если человек проживает в частном доме, то помогут принести воду из колодца, почистить снег и т.д. На данный момент в Кочкуровском районе получателями услуг по системе долговременного ухода являются 283 человека.

Кроме того, на базе АНО СОГ «Мы рядом» с прошлого года действует пункт проката технических средств реабилитации. Бесплатно сроком на шесть месяцев нуждающимся предоставляются прогулочные кресла-коляски, воздушные (с компрессором) противопролежневые матрацы, различного вида ходунки, трости, костыли, стулья для мытья, опоры под спину и т.д. Подобрать необходимые предметы и вспомогательное оборудование, научиться их использовать помогут сотрудники организации, которые прошли курсы повышения квалификации по программе «Основы долговременного ухода: мультидисциплинарный подход». Они посоветуют, как создать в доме безопасную среду проживания, обустроить пространство, предупредить осложнения, связанные с длительным постельным режимом.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.