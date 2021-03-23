Национальный проект «Демография». Региональный проект «Спорт – норма жизни»

В рамках реализации проекта в 2021 г. предусмотрено создание малых спортивных площадок (центры тестирования ГТО) в Атюрьевском и Теньгушевском районах.

В Рузаевском районе запланировано приобретение спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, в Большеберезниковском – для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Также будут приобретены спортивное оборудование и инвентарь для СШОР по боксу им. О. Маскаева и Ледового дворца в Саранске.

Продолжится государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России (финансирование участия спортсменов Мордовии в официальных соревнованиях, приобретение экипировки и инвентаря).

Грантовая поддержка будет оказана 4 НКО, реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта с целью развития массового спорта.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.